حبس 4 على ذمّة التحقيق في سقوط منطاد بمصر

أمرت النيابة العامة في مدينة الأقصر جنوبي مصر بحبس أربعة أشخاص على ذمة التحقيق في حادث سقوط منطاد يقل سائحين، ما تسبّب بمصرع سائح من جنوب أفريقيا.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية اليوم السبت إن بين المحبوسين قائد المنطاد دون أن تشير إلى التهم التي وجّهتها النيابة إليهم.

وكان الحادث وقع أمس قرب الأقصر، وأكّد طبيب في مستشفى الأقصر الدولي إصابة 15 سائحا أجنبيا بالإضافة إلى قائد المنطاد وهو مصري.

ووقع الحادث عندما كانت مصر تشهد أحوالا جوية سيئة تمثلت في رياح شديدة وعواصف ترابية، لكن سلطة الطيران المدني كشفت في بيان أنه نجم عن "هبوط قوي" للمنطاد.

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المصدر: رويترز

علي جعفر