سقوط منطاد يقل سياحا قرب الأقصر جنوب مصر

لقي سائح أمريكي مصرعه وأصيب آخرون، جراء سقوط منطاد إثر تعرضه لدوامة هوائية، غرب مدينة الأقصر، كان يقل سياحا من جنسيات مختلفة.

وأفاد مراسلنا في مصر أحمد الأشقر بأن الحادث وقع أثناء قيام المنطاد بجولة فوق آثار البر الغربي للأقصر وعلى متنه 21 فردا بينهم سياح أجانب من مختلف الجنسيات، حيث تعرض لدوامة هوائية أدت لسقوطه في منطقة غرب المدينة الأثرية الشهيرة بالقرب من الطريق الصحراوى الجديد.

المصدر: RT، بوابة الأهرام

نتاليا عبدالله