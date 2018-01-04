الأوقاف المصرية تعلن عن مسابقة لاختيار أجمل المؤذنين أصواتا!

أعلن وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة، اليوم الخميس، عن مسابقة لاختيار المؤذنين ذوي الأصوات الجميلة، وتجربه "الآذان الموحد" بتقنيات عالية في بعض مناطق القاهرة.

وقال جمعة خلال لقائه بالتليفزيون المصري: " افتتحنا مسابقة لاختيار مجموعة من المؤذنين من أفضل الأصوات، واخترنا بالفعل مجموعة من الأصوات لكنها غير كافية"، مشيرا إلى أنه "سيعلن عن فتح باب المسابقة مرة أخرى خلال أيام أو أسابيع، لاختيار المزيد من المؤذنين أصحاب الأصوات الجميلة".

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وفيما يتعلق "بالأذان الموحد" قال جمعة: "ندرس الآن الأمور الفنية والتقنية لتجربة الأذان الموحد في مناطق محدودة داخل القاهرة الكبرى ثم التوسع فيها".

وأضاف الوزير المصري: "سنخرج بتجربة الأذان الموحد بتقنية فنية عالية تتلافى أي أخطاء حدثت في تجارب سابقة" .. "وخلال العام 2018، ستكون التجربة قد تمت بنجاح".

المصدر: اليوم السابع

أحمد باديان