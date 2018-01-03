عام 2017 حصد أرواح 433 شخصا من الليبيين

أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أن أحداث العنف والاقتتال في ليبيا أسفرت خلال السنة المنقضية عن مقتل 433 شخصا من بينهم 79 طفلا و10 نساء.

وأوضحت اللجنة، في تقريرها السنوي، أن هناك أكثر من 200 عملية قتل تمت خارج القانون، على غرار مجزرة براك الشاطئ جنوب البلاد، والأبيار وقنفودة والبريقة شرق البلاد، والهيرة وترهونة وورشفانة غربها، إضافة إلى مقتل 157 مدنيا جراء المفخخات والألغام بمدن بنغازي ودرنة وسرت، وكذلك من بين الضحايا 75 شخصا من المدنيين قتلوا جراء الاقتتال العشوائي، وأعمال العنف في المناطق والأحياء السكنية بمدن طرابلس، وسبها، وبنغازي، والزاوية، وصبراتة، والقرة بوللي، والخمس.

وأضافت اللجنة أنه وقع توثيق اعتقال 143 شخصا العام الماضي، إضافة إلى اختطاف 186 شخصا في الفترة ذاتها، ووقوع 34 حالة اعتداء واعتقال تعسفي أو غير قانوني، وتعذيب وتهديدات ضد الصحفيين والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وكذلك تعرض مراسلو وكالات أنباء وصحف ووسائل إعلام محلية وعربية ودولية للاعتقال، والمنع من التغطية الإعلامية بمدن طرابلس وبنغازي وسبها.

واختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تقريرها بتوثيق ورصد 15 حالة اعتداء على مرافق صحية بمدن بنغازي، وسبها والزاوية وطرابلس وورشفانة ودرنة، "الأمر الذي عرض حياة الأطباء والمرضى ونظام الرعاية الصحية الهش إلى الخطر".

ولا تزال ليبيا تعيش في فوضى أمنية في ظل استمرار الانقسام السياسي في البلاد وتأخر عمليات التسوية بين الأطراف المتنازعة والتي انعكست سلبا على مختلف مرافق الحياة في ليبيا.

المصدر: وكالات

نادر همامي