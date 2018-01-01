تقرير: مقتل 433 شخصا في ليبيا خلال العام الماضي

أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، اليوم الاثنين، أن 433 شخصا قتلوا في البلاد خلال العام 2017.

وأوضحت اللجنة، في تقريرها السنوي، أن عدد الضحايا هذا يضم 79 طفلا و10 نساء راحوا ضحية اختطاف من قبل جماعات مسلحة.

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وأشار التقرير إلى أن من بين القتلى 157 مدنيا قضوا جراء المخففات والألغام بمدن بنغازي (شرق) ودرنة وسرت، مشيرة إلى أن 143 شخصا اعتقلوا "تعسفيا"، إضافة إلى اختطاف 186 شخصا في الفترة نفسها.

كما وثقت اللجنة وقوع "34 حالة اعتداء واعتقال تعسفي أو غير قانوني وتعذيب وتهديدات ضد الصحفيين والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان".

واختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تقريرها بتوثيق ورصد "15 حالة اعتداء على مرافق صحية بمدن بنغازي وسبها والزاوية وطرابلس وورشفانة ودرنة، الأمر الذي عرض حياة الأطباء والمرضى ونظام الرعاية الصحية الهش إلى الخطر".

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية

قدري يوسف