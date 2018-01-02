وكالة: وصول اللواء الأحمر شقيق علي عبد الله صالح إلى مأرب

وصل اللواء، علي صالح الأحمر، الأخ غير الشقيق للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، فجر اليوم الثلاثاء، محافظة مأرب الخاضعة للحكومة الشرعية، شرقي البلاد، وفقا لوكالة الأناضول.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن مصدر حكومي رفض الكشف عن هويته، قوله إن اللواء الأحمر، استطاع الخروج من صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة "أنصار الله" الحوثيين، والانتقال لمحافظة مأرب، رغم القبضة الأمنية المشددة التي تفرضها الجماعة على مداخل ومخارج المدينة.

ولم يكشف المصدر عن الطرق التي سلكها شقيق صالح من أجل الهروب من صنعاء والوصول إلى مأرب، بعد اعتقالات طالت العشرات من أسرة الرئيس السابق والقادة العسكريين المقربين منه في صنعاء.

ويعد هذا أرفع مسؤول عسكري من أقارب الرئيس علي عبد الله صالح، ينتقل لمناطق تسيطر عليها قوات تابعة للجيش اليمني، منذ مقتل صالح على أيدي الحوثيين في الرابع من ديسمبر/كانون الأول الماضي.

واللواء الأحمر، أخ غير شقيق لصالح، كان من أبرز القادة العسكريين في نظام أخيه، حيث كان قائدا لقوات الحرس الجمهوري قبل أن يتقلدها نجل صالح، العميد أحمد.

كما شغل الأحمر، منصب مدير مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي ظل محتفظا به حتى سقوط نظام صالح عام 2011.

المصدر: الأناضول

نادر همامي