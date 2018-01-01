مقتل قبطيين بهجوم مسلح على متجر خمور في الجيزة

أعلنت مصادر أمنية مصرية عن مقتل شقيقين قبطيين في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين بهجوم مسلح نفذه مجهولان على متجر خمور في مدينة الجيزة المجاورة للعاصمة القاهرة.

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وأوضحت المصادر في حديث لصحيفة "المصري اليوم" المحلية أن الهجوم وقع في شارع الدكتور بمنطقة العمرانية، فقد اقترب مسلحان يستقلان دراجة نارية من نوع "توك توك" من المتجر وأطلقا النيران من داخلها مستهدفين صاحب المحل، وفرّا بعد فعلتهما.

وقالت مصادر الصحيفة إن "الأهالي حاولوا إنقاذ الشقيقين إلا أنهما لفظا أنفاسهما الأخيرة قبل وصولهما مستشفى العمرانية"، مضيفة أن "الأجهزة الأمنية انتقلت إلى منطقة الحادث ووضعت عدة كمائن أمنية لتعقب الجناة".

وبينت أن الشقيقين يدعيان أشرف وعادل، وكانا يملكان متجرا لقطع غيار السيارات مجاورا لمحل الخمور، وتربطهما صداقة بصاحب المحل الذي يدعى رؤوف ويبلغ 60 عاما من عمره.

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بدورها، ذكرت وكالة "رويترز" أن المسلحين ملثّمان وأطلقا النار على الشقيقين من بندقية آلية.

وقال مصدر أمني للوكالة إن صاحب متجر الخمور، الذي يعد أيضا من أتباع الطائفة القبطية، نجا من الهجوم لوجوده داخل المتجر وقت إطلاق النار.

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ورجحت المصادر، حسب "رويترز"، أن يكون المهاجمين متشددين، لكن وزارة الداخلية المصرية لم تصدر بيانا رسميا عن الهجوم حتى الآن.

ويأتي هذا الهجوم، الذي وقع في اليوم الأول من سنة 2018، بعد 3 أيام من هجوم إرهابي على كنيسة ومتجر في ضاحية حلوان جنوب القاهرة يوم الجمعة الماضي، نفذه مسلح قال تنظيم "داعش" إنه ينتمي إليه وأسفرت عن مقتل 10 مسيحيين ورجل شرطة مسلم.

وقالت وزارة الداخلية إن قوات الأمن ألقت القبض على المهاجم بعد إصابته.

المصدر: المصري اليوم + رويترز

رفعت سليمان