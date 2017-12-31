بالفيديو والصور.. انتشار أمني مكثف في مصر

نشرت السلطات المصرية، اليوم الأحد، مع اقتراب الاحتفالات بمناسبة حلول رأس سنة 2018 وأعياد الميلاد، وحدات إضافية من قوات الأمن أمام منشآت الدولة ودور العبادة.

وقال المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، تامر الرفاعي، في بيان صدر عنها بهذا الصدد: "تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتكثيف أعمال التأمين للمنشآت الحيوية بالدولة والتصدي للمحاولات الإرهابية اليائسة التي تستهدف النيل من عزيمة المصريين ووحدتهم الوطنية الراسخة، فقد عززت عناصر القوات المسلحة والشرطة من إجراءاتها الأمنية لتأمين وحماية المنشآت والمرافق ودور العبادة تزامنا مع بدء احتفالات الشعب المصري بعيد الميلاد المجيد".

وتابع الرفاعي موضحا: "شهد محيط الكنائس ودور العبادة انتشارا أمنيا مكثفا لقوات حماية المواطنين لتأمين تدفق أبناء مصر من المسيحيين للاحتفال بالعيد، كما كثفت الدوريات الأمنية والمجموعات القتالية المشتركة من انتشارها في الشوارع والميادين الرئيسية للتصدي لأي محاولات الخروج عن القانون وتوفير الأمن والأمان في نفوس المواطنين بجميع محافظات الجمهورية".

المصدر: حساب المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية في "فيسبوك"

رفعت سليمان