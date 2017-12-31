إلغاء جميع الرحلات الجوية من وإلى البحرين

أعلنت شركة طيران الخليج عن إلغاء جميع الرحلات القادمة والمغادرة من وإلى البحرين، وذلك حتى إشعار آخر، بسبب الضباب الكثيف المستمر والذي يحجب الرؤية أحيانا.

وقالت الشركة في بيان لها "إنها ستقوم بتزويد مسافريها بآخر المستجدات حالما تتحسن الظروف الجوية وتستأنف الناقلة رحلاتها".

وأكدت أن مركز الاتصال العالمي لطيران الخليج سيتصل بجميع المسافرين المتضررين من هذا الأمر.

المصدر: وكالات