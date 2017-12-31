كيف عايد وليد حنبلاط اللبنانيين برأس السنة؟

بمناسبة الاحتفالات الصاخبة التي يقيمها اللبنانيون برأس السنة الجديدة، لم ينس الزعيم الدرزي، وليد جنبلاط، تذكيرهم بالديون المتراكمة على البلد وإبلاغهم أنه سيلجأ للنوم باكرا.

وغرّد جنبلاط الذي يتزعم الحزب التقدمي الاشتراكي معايداً اللبنانيين على طريقته الخاصة التي لا تشبه معايدات الزعماء الآخرين:

كل عام وأنتم بخير مبدئيا أملين ان يتقلص الدين العام أو العجز سموه ما شئتم فنكون في العام المقبل بألف خير .في انتظار ذالك وإتكالنا على الشبيبة الطيبة أُفًضل شخصيا النوم بكير فتصبحون على خير يا أهل الخير 💰💷💶💴💵🗣✍️🌘😂😂😂😔😔😔💤💤💤⌛️⌛️⌛️⌛️⌛️ pic.twitter.com/S53lNCDyRR — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) December 30, 2017

المصدر: تويتر

سعيد طانيوس