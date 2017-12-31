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كيف عايد وليد حنبلاط اللبنانيين برأس السنة؟

أخبار العالم العربي

كيف عايد وليد حنبلاط اللبنانيين برأس السنة؟
Reuters
وليد جنبلاط
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بمناسبة الاحتفالات الصاخبة التي يقيمها اللبنانيون برأس السنة الجديدة، لم ينس الزعيم الدرزي، وليد جنبلاط، تذكيرهم بالديون المتراكمة على البلد وإبلاغهم أنه سيلجأ للنوم باكرا.

وغرّد جنبلاط الذي يتزعم الحزب التقدمي الاشتراكي معايداً اللبنانيين على طريقته الخاصة التي لا تشبه معايدات الزعماء الآخرين:

المصدر: تويتر

سعيد طانيوس

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