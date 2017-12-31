سانا: مروحيات أمريكية تنقل مجموعة من "داعش" إلى جهة مجهولة

قامت مروحيات أمريكية أمس السبت، بإجلاء مجموعة من عناصر تنظيم "داعش"، إلى جهة مجهولة، كانت قد جلبتهم في وقت سابق من ريف دير الزور، إلى مخيم السد جنوب مدينة الحسكة.

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ونقلت وكالة "سانا" السورية للأنباء، عن مصادر أهلية في ريف الحسكة، قولهم إن التحالف الدولي قام بنقل مجموعات إرهابية من مخيم السد في الريف الجنوبي، إلى جهة مجهولة، على متن حوامات عسكرية، أقلعت من محيط سد الباسل جنوب الحسكة.

وأشارت المصادر إلى أن هذه المجموعة هي نفسها التي نقلها التحالف الدولي في وقت سابق من ريف دير الزور الشرقي، وتحديدا من قرى الشعيطات.

وأشارت "سانا" إلى أن عددا من المروحيات الأمريكية، قدمت الأربعاء الماضي، من الريف الشمالي لدير الزور، وحلقت على ارتفاع منخفض فوق مخيم السد للوافدين، وهبطت قرب سد الباسل، جنوب مدينة الحسكة، وعلى متنها عدد من عناصر التنظيم الإرهابي، الذين لجأوا في وقت سابق إلى "قسد" (قوات سوريا الديمقراطية) المدعومة من واشنطن.

ونفذت مروحيات أمريكية الشهر الجاري، هبوطا بظروف مشابهة قرب سد الباسل في جنوب الحسكة، وعلى متنها 47 شخصا من "داعش".

وكان مركز التنسيق الروسي في حميميم، أكد في السادس عشر من الشهر الجاري، على أن التحالف الدولي بقيادة واشنطن، لا يزال يواصل تعاونه مع بقايا الإرهابيين في سوريا.

وشدد على أن المدربين العسكريين الأمريكيين يقومون بإنشاء وحدات عسكرية جديدة تحت مسمى "الجيش السوري الجديد" بالقرب من مخيم للاجئين في مدينة الحسكة، وذلك من مجموعات منشقة عن الإرهابيين.

المصدر: سانا

رُبى آغا