سانا: مروحيات أمريكية تجلي قادة من "داعش" من دير الزور

أفادت وكالة "سانا" بأن مروحيات أمريكية قامت مؤخرا بإجلاء مجموعة جديدة من متزعمي تنظيم "داعش" من عدة مناطق بريف دير الزور إلى ريف الحسكة، مواصلة بذلك دعم واشنطن للتنظيم.

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وأفادت المصادر لـ"سانا" بأن عددا من المروحيات الأمريكية قامت، ليلة الأربعاء إلى الخميس الماضية، بإنزال في الريف الشمالي لدير الزور ومن ثم أقلعت وحلقت على ارتفاع منخفض فوق مخيم السد (الواقع بالقرب من مدينة الشدادة) وهبطت قرب سد الباسل جنوب مدينة الحسكة، وعلى متنها عدد من متزعمي تنظيم "داعش" في مناطق تسيطر عليها "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة من واشنطن.

وأشارت المصادر إلى أن هذه عملية الإنزال للمروحيات الأمريكية هي الثانية من نوعها في الآونة الأخيرة.

ففي وقت سابق من شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري، هبطت عدة مروحيات أمريكية بالقرب من سد الباسل جنوب الحسكة وعلى متنها 47 قياديا في داعش فروا أمام ضربات الجيش السوري وتم نقل المصابين منهم لتلقي العلاج عبر منظمة "أطباء بلا حدود"، بحسب الوكالة.

تجدر الإشارة إلى أن المركز الروسي لتنسيق المصالحة في سوريا كان قد أكد في الـ16 من ديسمبر الجاري أن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لا يزال يواصل تعاونه مع بقايا مسلحي داعش في سوريا.

وأفاد المركز حينذاك بأن المدربين العسكريين الأمريكيين يقومون بإنشاء وحدات عسكرية جديدة بعنوان "الجيش السوري الجديد" بالقرب من مخيم لللاجئين في مدينة الحسكة.



المصدر: سانا

إينا أسالخانوفا