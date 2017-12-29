واشنطن لن توقف مساعداتها للأردن

أفاد مصدر في السفارة الأمريكية بالأردن، أمس، بأن المشاورات مستمرة بين الدولتين لتوقيع مذكرة تفاهم جديدة لتحديد المساعدات الأمريكية السنوية للأردن خلال السنوات الخمس المقبلة .

وهذا يعني أن المساعدات الأمريكية للأردن لن تتوقف على الرغم من تصويت المملكة على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخير المتعلق برفض قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي والبدء بإجراءات نقل السفارة الأمريكية إليها.

وكانت المتحدثة الرسمية باسم ة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت قد قالت سابقا: "لم يتخذ أي قرار في هذا السياق، وتصويت الأمم المتحدة ليس العامل الوحيد الذي ستأخذه واشنطن في الاعتبار عندما يتعلق الأمر بتحديد علاقتها بالدول الأجنبية والدول التي اختارت أن تصوت بطريقة أو بأخرى".

ويبلغ حجم المساعدات الاقتصادية الأمريكية للأردن سنويا 1.2 مليار دولار سنويا، تتوزع على مساعدات اقتصادية وعسكرية.

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وخلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، التزمت الولايات المتحدة مع الأردن بتقديم مساعدات سنوية بحجم مليار دولار (اقتصادية وعسكرية) ضمن مذكرة تفاهم بدأت في 2015 وتنتهي العام الحالي، فيما كانت تقدم مساعدات إضافية بلغت العام 2015 حوالي 273 مليون دولار وفي العام 2016 قدرت بـ250 مليون دولار.

وقدمت الولايات المتحدة العام الحالي مساعدات اقتصادية (غير عسكرية) بحجم 812 مليون دولار، وذلك بزيادة تبلغ حوالي 212 مليون دولار على القيمة المحددة للمساعدات الاقتصادية الواردة في مذكرة التفاهم.

المصدر: جريدة الغد

إدوارد سافين