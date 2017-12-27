وزراء خارجية عرب يجتمعون في الأردن لبحث ملف القدس

أعلنت الجامعة العربية أن وزراء خارجية 6 دول عربية بالإضافة إلى الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط سيجتمعون في الأردن الشهر المقبل لبحث قرار أمريكا الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

ونقلت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" المصرية عن حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية قوله في مؤتمر صحفي: "الاجتماع سيضم وزراء خارجية الأردن ومصر وفلسطين والسعودية والإمارات والمغرب، وهم أعضاء وفد الوزراء المشكّل بقرار من مجلس وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم الطارئ مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري".

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ويمثل القرار الذي اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق، بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها، عدولا عن السياسة الأمريكية المتبعة منذ عقود، وعن الإجماع الدولي على ضرورة ترك وضع المدينة لمفاوضات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وأثار القرار غضب العرب وحلفاء أمريكا حول العالم.

وطالب وزراء الخارجية العرب الولايات المتحدة في اجتماعهم الطارئ بإلغاء القرار المتعلق بالقدس، وقالوا إن "القرار يقوض جهود تحقيق السلام".

يذكر أن 128 دولة بينها الدول العربية في الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتوا لصالح قرار يحث الولايات المتحدة على سحب قرارها.

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من جهته، هدد ترامب بقطع المساعدات المالية عن الدول التي صوتت لصالح القرار، والذي صاغته مصر وساندته كل الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي عدا الولايات المتحدة.

المصدر: رويترز

هاشم الموسوي