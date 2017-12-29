 
مباشر

رئيس الوزراء اليمني يعود إلى عدن

أخبار العالم العربي

رئيس الوزراء اليمني يعود إلى عدن
Twitter @ahmedbindaghar
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jorc

عاد رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر إلى عدن اليوم الجمعة بعد زيارة عمل للسعودية، حيث أجرى مشاورات مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

وكتب بن دغر في حسابه على موقع  "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "عدنا اليك يا عدن بعد زيارة قصيرة إلى المملكة العربية السعودية، نقلت من خلالها لفخامة الرئيس، عبدربه منصور هادي ونائبه الصورة العامة لتطور الأوضاع الخدمية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، التقيت عددا من سفراء الدول الشقيقة والصديقة لدى بلادنا وناقشت معهم آخر المستجدات".

وأفادت وسائل إعلام يمنية بأنه وصل إلى مطار عدن برفقة عدد من الوزراء الجدد الذين تم تعيينهم في إطار تعديل وزاري، بمن فيهم وزير الداخلية أحمد الميسري.

إقرأ المزيد
هادي يجري تعديلا في الحكومة اليمنية

هذا، وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قد أصدر يوم الأحد الماضي 24 ديسمبر/كانون الأول حزمة قرارات جمهورية، تضمنت تعيين وزراء جدد للداخلية والزراعة والنفط والمعادن والنقل وغيرهم.

المصدر: وكالات

أنطون زوييف

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2017 © جميع الحقوق محفوظة