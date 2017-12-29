رئيس الوزراء اليمني يعود إلى عدن

عاد رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر إلى عدن اليوم الجمعة بعد زيارة عمل للسعودية، حيث أجرى مشاورات مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

وكتب بن دغر في حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "عدنا اليك يا عدن بعد زيارة قصيرة إلى المملكة العربية السعودية، نقلت من خلالها لفخامة الرئيس، عبدربه منصور هادي ونائبه الصورة العامة لتطور الأوضاع الخدمية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، التقيت عددا من سفراء الدول الشقيقة والصديقة لدى بلادنا وناقشت معهم آخر المستجدات".

عدنا اليكً يا #عدن بعد زيارة قصيرة إلى المملكة العربية السعودية، نقلت من خلالها لفخامة الرئيس،عبدربه منصور هادي ونائبه الصورة العامة لتطوير الاوضاع الخدمية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة،التقيت عدداً من سفراء الدول الشقيقة والصديقة لدى بلادنا وناقشت معهم آخر المستجدات pic.twitter.com/u9UbvutBtJ — د/ أحمد عبيد بن دغر (@ahmedbindaghar) 29 декабря 2017 г.

وأفادت وسائل إعلام يمنية بأنه وصل إلى مطار عدن برفقة عدد من الوزراء الجدد الذين تم تعيينهم في إطار تعديل وزاري، بمن فيهم وزير الداخلية أحمد الميسري.

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هذا، وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قد أصدر يوم الأحد الماضي 24 ديسمبر/كانون الأول حزمة قرارات جمهورية، تضمنت تعيين وزراء جدد للداخلية والزراعة والنفط والمعادن والنقل وغيرهم.

المصدر: وكالات

أنطون زوييف