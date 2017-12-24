هادي يجري تعديلا في الحكومة اليمنية

أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، اليوم الأحد، حزمة قرارات جمهورية قضت بتعيين عدد من الوزراء والمحافظين في الحكومة.

وتضمنت القرارات الجمهورية تعيين أحمد بن أحمد الميسري نائبا لرئيس الوزراء وزيرا للداخلية خلفا للواء حسين عرب الذي عينه هادي مستشارا له لشؤون الأمن مع ترقيته إلى رتبة فريق.

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وشملت القرارات أيضا تعيين عثمان حسين فايد محلي وزيرا للزراعة، وأوس عبدالله أحمد العود وزيرا للنفط والمعادن، وصالح أحمد محمد الجبواني وزيرا للنقل، ومحمد مقبل الحميري وزيرا للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى.

وقضت القرارات الجديدة أيضا بتعيين اللواء الركن علي مقبل صالح محافظا لمحافظة الضالع إلى جانب مهامه قائدا للواء 33 مدرع لمحور الضالع.

المصدر: RT

أحمد باديان