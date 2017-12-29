البدء بإبعاد مسلحي "جبهة النصرة" من ريف دمشق الغربي

أفادت مراسلة قناة "RT" أن خروج مسلحي "جبهة النصرة" الإرهابية، من بيت جن ومغير المير من ريف دمشق الجنوبي الغربي باتجاه إدلب ودرعا سيبدأ خلال الساعات القليلة القادمة.

وأكدت مراسلتنا أن عشرات الحافلات وصلت لبدء عمليات خروج المسلحين، مشيرة إلى أن الجزء الأكبر سيتم نقلهم إلى إدلب، مضيفة أن ممثلين عن الجيش السوري عقدوا اجتماعا مع قياديين في "جبهة النصرة" وأن التفاوض ما يزال جاريا، ولم تخرج بعد أي حافلة.

هذا وتضاربت الأنباء حول عدد المسلحين، ففي الوقت، الذي تحدثت فيه عن مصادر عن أكثر من 250 مسلحا، أشارت مصادر أخرى عن وجود أكثر من 700 مسلح.

وقد قبلت "جبهة النصرة" المصنفة إرهابية باتفاق يقضي بخروج مسلحيها من ريف دمشق الجنوبي الغربي، وذلك بعد أن حقق الجيش السوري تقدما، وتمكن من السيطرة على جميع النقاط الاستراتيجية حولها، وقطع طرق إمداد التنظيم.

المصدر: RT

نادر همامي