مفكر مصري: البشير أكثر الرؤساء عداوة لمصر

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن الرئيس السوداني، عمر البشير، هو أكثر الرؤساء السودانيين عداوة لمصر على مر التاريخ.

وأوضح مصطفى الفقي أن مصر دائماً تتعامل مع السودان بعيدًا عن تجاوزات حاكمها مراعاة للعلاقات الوطيدة بين الشعبين.

وأضاف "الفقي" خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية "إم بي سي مصر" الأربعاء، أنه كان هناك تقارب في وجهات النظر بين مصر والسودان في مختلف القضايا على مر التاريخ لكنه اختفى في عهد "البشير".

وتطرق "الفقي" في حديثه لموقف الرئيس الأسبق، حسني مبارك، من السودان، مؤكدًا أنه كان من أشد المؤيدين لما يسمى بـ"ثورة الإنقاذ" السودانية، إيمانًا منه بأنها في صالح مواطني السودان.

وأكد "الفقي" في الوقت ذاته أن "مبارك" سبق وأن هدد السودان في عام 1992، حينما علم بتواجد عسكري إيراني عند سواحله، وكانت نتيجة هذا التهديد سريعة للغاية حيث بعدها بأيام معدودة اختفى هذا التواجد.

المصدر: وكالات