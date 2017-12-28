ليبيا تعيد 142 مهاجرا إلى غينيا

أعادت ليبيا، أمس الأربعاء، 142 مهاجرا غير شرعيين إلى غينيا جوا، بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة.

وأعادت المنظمة الدولية للهجرة المهاجرين الغينيين من مدينتين في الغرب إلى مدينة مصراتة، حيث ركبوا طائرة في طريقها لكوناكري. وتأتي عمليات الترحيل في أعقاب تقرير من "سي.إن.إن" عن بيع مهاجرين للعمل بالسخرة كان قد فجر غضبا دوليا.

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وزاد عدد الأشخاص في مراكز الاحتجاز الليبية بشكل كبير هذا العام، بعد أن أغلقت الجماعات المسلحة المسار الذي تنطلق منه القوارب إلى إيطاليا من مدينة صبراتة، نقطة التهريب الشهيرة.

وعبر أكثر من 600 ألف شخص البحر المتوسط إلى إيطاليا خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، لكن الانطلاق من ساحل ليبيا تراجع بشكل حاد في يوليو/تموز، عندما بدأت الجماعات المسلحة في صبراتة منع القوارب من المغادرة.

وقالت منظمة العفو الدولية، هذا الشهر، هناك حوالي 20 ألف شخص يقبعون في مراكز احتجاز، ومعرضون للتعذيب، والعمل بالسخرة، والابتزاز، والقتل بشكل غير قانوني.

وأدلت منظمات أخرى لحقوق الإنسان بتصريحات مماثلة في الأشهر القليلة الماضية.

المصدر: رويترز

رُبى آغا