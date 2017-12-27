الأوقاف المصرية تنظر بعين الرضا لموقف شيرين رضا من الأذان

اعتبر رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف المصرية جابر طايع، أن تصريحات الفنانة المصرية شيرين رضا، بوصفها أصوت بعض المؤذنين بـ"الجعير"، نابع عن غيرة زائدة على الإسلام.

وقال الدكتور طايع في مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة" مع الإعلامي محمد الباز، على فضائية "المحور": "تصريحات الفنانة شيرين رضا، لا يمكن أبدا بأي حال من الأحوال أن تعارض الأذان"، متابعا "تفهمنا كلمة الفنانة وما قالته قد يكون غيرة زائدة على الإسلام".

فيديو.. "الأوقاف": تصريح شيرين رضا عن الآذان نعتبره غيرة زائدة على الإسلام



قال الدكتور جابر طايع رئيس القطاع... https://t.co/JbzfpozXA4 — خالد رفعت (@pNc4JIfJXeLMSIH) ٢٦ ديسمبر، ٢٠١٧

وأضاف رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن: "قرار الأذان الموحد كان صائبا". مشيرا في الوقت ذاته إلى أن "وزارة الأوقاف أغلقت 20 ألف زاوية محاذية للمساجد الكبرى على مستوى الجمهورية المصرية، وتم وضع ضوابط بأن يكون بين المساجد والزوايا على الأقل 500 متر".

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وكانت الفنانة شيرين رضا أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تشبيهها أصوات بعض المؤذنين بـ "الجعير".

وعبرت رضا خلال استضافتها في برنامج "أنا وأنا" عن غضبها من المؤذنين في المساجد، وقالت إنها ترى طريقتهم مخيفه للأطفال، مطالبة في الوقت ذاته بوضع قرار لتوحيد الأذان في المساجد، كي لا يخاف السياح عند زيارتهم لمصر.

المصدر: اليوم السابع + وكالات

أحمد باديان