انتقادات لفنانة مصرية شبهت أصوات المؤذنين بـ "الجعير"

أثارت الفنانة المصرية شيرين رضا، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تشبيهها أصوات بعض المؤذنين بـ "الجعير".

وخلال استضافتها في برنامج "أنا وأنا" الذي تقدمه الإعلامية سمر يسري على قناة "أون إيه"، عبرت "رضا" عن غضبها من المؤذنين في المساجد واصفة أصواتهم بـ "الجعير"، وقالت إنها ترى طريقتهم مخيفه للأطفال، مطالبة في الوقت ذاته بوضع قرار لتوحيد الآذان في المساجد، كي لا يخاف السائحون عند زيارتهم لمصر.

وانتقد الكثير من الناشطين والإعلاميين قول الفنانة المصرية الذي اعتبروه مسيئا للدين، وفيما يلي بعض ردود الأفعال:

الفنانه #شيرين_رضا لو مش عاجبك صوت الاذان ممكن تهاجري الصحراء الغربيه المكان الوحيد الي لافيه صوت اذان ولا اجراس... https://t.co/g2dYRIoPUw — #حسام_العديري (@husam2004) ٢٥ ديسمبر، ٢٠١٧

تماشيا مع دعوة الفنانة العظيمة شيرين رضا ممكن نخلي الاذان مسجل او ممكن بصوت واحدة ست جميلة !!! — علي ابراهيم (@ali_ebra10) ٢٥ ديسمبر، ٢٠١٧

أنا عايز من كل البيسافروا بره يطالب حكومة لندن أو الفاتيكان بمنع أصوات الجرس لأننا عندهم بتفزع الناس

#شيرين_رضا_تصف_المؤذنين_بالجعير — hamdyaljuve (@hamdyaljuve) ٢٥ ديسمبر، ٢٠١٧

أقزام تتطاول على الإسلام ...

(قل موتوا بغيظكم)

الإسلام سيظهر لا محالة على كل الأديان والحركات الهدامة.

الإسلام منصور وعدوه مخذول #شيرين_رضا_تصف_المؤذنين_بالجعير — خالد خابور (@KhKhaboor) ٢٥ ديسمبر، ٢٠١٧

#شيرين_رضا_تصف_المؤذنين_بالجعير

علي اساس اغاني المهرجانات بتريح مسامعك الله ياخذك يالمريضه — أسمـاآء (@GAKG_22) ٢٥ ديسمبر، ٢٠١٧

#شيرين_رضا_تصف_المؤذنين_بالجعير#جعير

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الآذان اداء فني مريح للمسامع استغرب هذا النقد الحاقد من فنانه لديها حس ادبي راقي — ســــند (@Sanam900) ٢٥ ديسمبر، ٢٠١٧

وكانت الفنانة المصرية كتبت في سبتمبر الماضي على صفحتها في موقع "تويتر": "حسب رأي، يجب تنفيذ قرار توحيد الأذان.. لا بد أن ينفذ وبسرعة.. لأن في مقرئين صوتهم يكفر البني آدميين !!!".

اعتقد ان قرار توحيد الاذان لازم يتنفذ وبسرعة لان في مقرئين صوتهم يكفر البني آدميين !!! — Shereen Reda (@ShereenReda) ١٦ سبتمبر، ٢٠١٧

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جدير بالذكر أن شيرين رضا هي ابنة الفنان المصري محمود رضا، ووالدتها روزا يوغسلافية الأصل، اشتهرت منذ طفولتها في الإعلام وعملت راقصة باليه، وفازت بلقب ملكة جمال العجمي ثم ملكة جمال مصر وتزوجت من المطرب عمرو دياب وأنجبت منه ابنتها نور، وانفصلت عنه.

المصدر: وسائل التواصل الإعلامي

أحمد باديان