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انتقادات لفنانة مصرية شبهت أصوات المؤذنين بـ "الجعير"

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انتقادات لفنانة مصرية شبهت أصوات المؤذنين بـ
twitter.com/ShereenReda/media
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أثارت الفنانة المصرية شيرين رضا، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تشبيهها أصوات بعض المؤذنين بـ "الجعير".

وخلال استضافتها في برنامج "أنا وأنا" الذي تقدمه الإعلامية سمر يسري على قناة "أون إيه"، عبرت "رضا" عن غضبها من المؤذنين في المساجد واصفة أصواتهم بـ "الجعير"، وقالت إنها ترى طريقتهم مخيفه للأطفال، مطالبة في الوقت ذاته بوضع قرار لتوحيد الآذان في المساجد، كي لا يخاف السائحون عند زيارتهم لمصر.

وانتقد الكثير من الناشطين والإعلاميين قول الفنانة المصرية الذي اعتبروه مسيئا للدين، وفيما يلي بعض ردود الأفعال:

وكانت الفنانة المصرية كتبت في سبتمبر الماضي على صفحتها في موقع "تويتر": "حسب رأي، يجب تنفيذ قرار توحيد الأذان.. لا بد أن ينفذ وبسرعة.. لأن في مقرئين صوتهم يكفر البني آدميين !!!".

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جدير بالذكر أن شيرين رضا هي ابنة الفنان المصري محمود رضا، ووالدتها روزا يوغسلافية الأصل، اشتهرت منذ طفولتها في الإعلام وعملت راقصة باليه، وفازت بلقب ملكة جمال العجمي ثم ملكة جمال مصر وتزوجت من المطرب عمرو دياب وأنجبت منه ابنتها نور، وانفصلت عنه.

المصدر: وسائل التواصل الإعلامي

أحمد باديان

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