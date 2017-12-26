الأقباط في مصر يتبرعون لبناء مسجد قرب كنيستهم

تبرع وفد من أقباط كنيسة الأرثوذكس بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، بـ 10 أطنان من الإسمنت لبناء مسجد في المنطقة بمناسبة ميلاد السيد المسيح، وذلك في بادرة تجاوز للفروق الطائفية.

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وقام الوفد صباح اليوم الثلاثاء، بزيارة لمسجد الشيخ هاشم، بجوار مجلس مدينه إسنا، والتبرع لبناء المسجد، وذلك بذكرى احتفالات المسيحيين بأعياد الميلاد المجيد، وذلك في بادرة حسن جوار لتجاوز الفتن الطائفية التي تحاول قوى رجعية إشعالها بين المصريين.

من جانبه قام وفد من مسلمي إسنا برئاسة الشيخ عبد المنصف زنط إمام المسجد، وبعض المسؤولين عن تعمير المسجد، بتهنئة وفد الأقباط بمناسبة أعياد الميلاد، والترحيب بهم، وشكرهم على روح المحبة والترابط بين نسيجي الأمة بإسنا.

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يذكر أن مسجد الشيخ هاشم قد تم بناؤه وافتتاحه في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، إلا أنه تم هدمه وإزالته قبل سنوات قليلة بسبب حدوث تشققات وتصدع في المبنى، ويجري الآن إعادة بنائه من جديد.

المصدر: المصريون

سعيد طانيوس