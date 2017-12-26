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البحرين: فلتضرب إيران رأسها بالحائط وتشرب من البحر

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البحرين: فلتضرب إيران رأسها بالحائط وتشرب من البحر
Reuters
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انتقد وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، إيران، واصفا إياها بـ"الشيء المؤقت".

وقال الوزير البحريني في تغريدة على صفحته في موقع "تويتر" اليوم الثلاثاء: "أكرر ولن أضيع الفرصة، إيران شيئ مستدام، أما الجمهورية الإسلامية فهي أمر طارئ، ووضع غريب وشيئ مؤقت".

وأضاف الوزير البحريني في تغريدة ثانية: "الجمهورية الإسلامية وأتباعها يعرفون من يقف في وجه مشروعهم التوسعي البغيض، ويتآمرون عليه.. حفظ الله الملك ورجاله المخلصين".

وتابع الوزير في تغريدة أخرى: "إن لم يعجب الجمهورية الإسلامية كلامنا فلتشرب البحر، وتضرب رأسها في الحيطان الأربعة. فنحن والأشقاء نقف لها، ولأتباعها ولمشروعها بالمرصاد".

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المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي إيران تشتم وزير خارجية البحرين بأشد العبارات

جدير بالذكر أن وزير الخارجية البحريني، سبق وأن انتقد مساء الأمس الاثنين إيران في تغريدة، قال فيها: "إيران شيء مستدام، أما الجمهورية الإسلامية فشيء مؤقت".

ورد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، على تصريحات الوزير البحريني، قائلا: "أنتم أحقر وأصغر من أن تتكلموا بشأن إيران الشامخة، ذات التاريخ والحضارة العريقة والماجدة".

المصدر: وكالات + صفحه الوزير البحريني على موقع "تويتر"

أحمد باديان

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