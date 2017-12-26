البحرين: فلتضرب إيران رأسها بالحائط وتشرب من البحر

انتقد وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، إيران، واصفا إياها بـ"الشيء المؤقت".

وقال الوزير البحريني في تغريدة على صفحته في موقع "تويتر" اليوم الثلاثاء: "أكرر ولن أضيع الفرصة، إيران شيئ مستدام، أما الجمهورية الإسلامية فهي أمر طارئ، ووضع غريب وشيئ مؤقت".

أكرر و لن أضيع الفرصة ، ايران شيئ مستدام ، اما الجمهورية الاسلامية فهي امر طارئ ، و وضع غريب و شيئ مؤقت — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) ٢٦ ديسمبر، ٢٠١٧

وأضاف الوزير البحريني في تغريدة ثانية: "الجمهورية الإسلامية وأتباعها يعرفون من يقف في وجه مشروعهم التوسعي البغيض، ويتآمرون عليه.. حفظ الله الملك ورجاله المخلصين".

الجمهورية الاسلامية و اتباعها يعرفون من يقف في وجه مشروعهم التوسعي البغيض ، و يتآمرون عليه . حفظ الله الملك و رجاله المخلصين#القائد_العام — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) ٢٦ ديسمبر، ٢٠١٧

وتابع الوزير في تغريدة أخرى: "إن لم يعجب الجمهورية الإسلامية كلامنا فلتشرب البحر، وتضرب رأسها في الحيطان الأربعة. فنحن والأشقاء نقف لها، ولأتباعها ولمشروعها بالمرصاد".

إن لم يعجب الجمهورية الاسلامية كلامنا فلتشرب البحر، و تضرب رأسها في الحيطان الأربعة. فنحن و الاشقاء نقف لها ، و لأتباعها و لمشروعها بالمرصاد — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) ٢٦ ديسمبر، ٢٠١٧

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جدير بالذكر أن وزير الخارجية البحريني، سبق وأن انتقد مساء الأمس الاثنين إيران في تغريدة، قال فيها: "إيران شيء مستدام، أما الجمهورية الإسلامية فشيء مؤقت".

ورد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، على تصريحات الوزير البحريني، قائلا: "أنتم أحقر وأصغر من أن تتكلموا بشأن إيران الشامخة، ذات التاريخ والحضارة العريقة والماجدة".

المصدر: وكالات + صفحه الوزير البحريني على موقع "تويتر"

أحمد باديان