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مصدر مطلع ينفي لـRT أنباء عن إطلاق الحوثيين صاروخا سقط في صنعاء

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مصدر مطلع ينفي لـRT أنباء عن إطلاق الحوثيين صاروخا سقط في صنعاء
Reuters Mohamed Al-Sayaghi
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نفى مصدر في وزارة الدفاع بصنعاء لـRT أنباء تداولتها وسائل إعلام عن إطلاق الحوثيين صاروخا وسقوطه في منطقة آهلة بالسكان في صنعاء.

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وكانت وسائل إعلام تداولت اليوم الاثنين، خبر انفجار صاروخ، فشل الحوثيون في إطلاقه وسقط على منطقة مأهولة بالسكان في العاصمة صنعاء، ما أسفر عن سقوط قتلى مدنيين، حسب وسائل الإعلام.

المصدر: RT

أحمد باديان

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