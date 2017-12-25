مصدر مطلع ينفي لـRT أنباء عن إطلاق الحوثيين صاروخا سقط في صنعاء
Reuters Mohamed Al-Sayaghi
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jo6q
نفى مصدر في وزارة الدفاع بصنعاء لـRT أنباء تداولتها وسائل إعلام عن إطلاق الحوثيين صاروخا وسقوطه في منطقة آهلة بالسكان في صنعاء.
وكانت وسائل إعلام تداولت اليوم الاثنين، خبر انفجار صاروخ، فشل الحوثيون في إطلاقه وسقط على منطقة مأهولة بالسكان في العاصمة صنعاء، ما أسفر عن سقوط قتلى مدنيين، حسب وسائل الإعلام.
المصدر: RT
أحمد باديان
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)