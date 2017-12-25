لافروف: لن ننقل قواتنا من حميميم إلى مصر

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن بلاده لا تعتزم نقل قواتها من قاعدة حميميم العسكرية في سوريا إلى مصر، رغم تعاونها العسكري العميق مع القاهرة في مكافحة الإرهاب.

وقال لافروف في حوار مع "آر تي"، اليوم الاثنين: لا نخطط لأي نقل لقواتنا على أساس دائم إلى الأراضي المصرية من حميميم.

إقرأ المزيد

وأشار رأس الدبلوماسية الروسية إلى أن التعاون العسكري الدولي لمواجهة الإرهاب في المنطقة، بما في ذلك مع مصر يحتل مكانا هاما.

وأضاف الوزير لافروف: "إننا نؤيد بشكل قاطع الموقف الحازم للقيادة المصرية في حربها ضد الإرهاب".

وأوضح الوزير الروسي أن التعاون العسكري والفني بين مصر وروسيا، يتمثل بإمداد القاهرة بالمعدات والأسلحة اللازمة لعملية مكافحة الإرهاب، مؤكدا على وجود علاقات عسكرية وثيقة بين البلدين.

وكشف لافروف أن مصر وروسيا تتعاونان بشكل مكثف ومنذ وقت طويل وأن الشراكة الاستراتيجية بينهما تطورت بشكل كبير، وأيضا بالنسبة للعلاقات التجارية والاستثمار المشترك، مثل مشروع بناء المحطة النووية الكهربائية وأيضا المنطقة الصناعية الروسية في مصر.

إقرأ المزيد

ولفت الوزير الروسي إلى أن مصر وروسيا تنظمان تدريبات مشتركة لتبادل الخبرات في مكافحة الإرهاب، بما فيها الخبرات التي اكتسبتها روسيا من الحرب ضد الإرهاب في سوريا.

وذكّر وزير الخارجية الروسي بالاتفاق الثنائي الذي "وقع مؤخرا" بشأن الاستخدام المتبادل للأجواء والمطارات العسكرية، كمثال للشراكة الناجحة بين البلدين.

وأشار لافروف إلى أن هذه الاتفاقية على الرغم من طابعها التقني إلا أنها تعكس روح الشراكة القوية بين الجانبين.

المصدر : RT

سعيد طانيوس