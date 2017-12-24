بعد عودتها للعمل.."MBC" توقفها مرة أخرى؟

أكدت مصادر إعلامية أن وزارة الثقافة والإعلام السعودية أشعرت قناة "MBC"، بضرورة إيقاف المذيعة علا الفارس، التي عادت لعملها الجمعة ببرنامج "MBC في أسبوع"، بعد إيقافها لمدة أسبوعين.

وأوقفت "MBC"، المذيعة المعنية بعد يوم واحد من عودتها إلى العمل، إثر قرار سابق بإيقافها على خلفية تداعيات تغريدات كتبتها، قبل أن تتراجع وتحذفها لاحقا وتبرر أنها فُسرت بشكل خاطئ.

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وشن مغردون عبر "تويتر" هجوما على القناة لإعادتها للمذيعة الأردنية مرة أخرى عبر برامجها، كونهم وصفوا تغريداتها السابقة بأنه تمثل إهانة للشعب السعودي، مطالبين بتدخل وزير الثقافة والإعلام.

يذكر أن إدارة قناة "MBC"، كانت قد أوقفت المذيعة الفارس قبل أسابيع، بعد موجة الغضب التي شنها ضدها مغردون بعد نشرها تغريدة عن قرار الرئيس الأمريكي ترمب بنقل سفارة بلاده في إسرائيل إلى القدس، وفسرها مغردون بأنها مسيئة للمملكة.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله