إسرائيل تطلق سراح 3 أتراك

قررت محكمة إسرائيلية، الإفراج عن 3 أتراك، بعد يوم من اعتقالهم بمدينة القدس المحتلة، شرط الإبعاد عن البلدة القديمة حتى مطلع 2018، مع دفع كفالة مالية.

ونقلت وسائل الإعلام عن مصدر مطلع أن محكمة الصلح الإسرائيلية غربي القدس، قررت الإفراج عن المعتقلين بكفالة مالية 1000 شيكل (نحو 288 دولارا)، والإبعاد عن البلدة القديمة.

يذكر أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت الأتراك الثلاثة، مساء الجمعة، حيث رفضت دخولهم المسجد الأقصى بسبب لباسهم الذي كان يحمل علم بلادهم.

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واعتقلت الشرطة "آدم كوج"، في "طريق الواد" بالقدس، بعد صلاة الجمعة، وكذلك كلا من "عبد الله قزل إرمق" و"محمد قرغيلي" بعد صلاة المغرب.

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كما اعتدت القوات الإسرائيلية عليهم بالضرب قبل اعتقالهم واقتيادهم إلى مركز "القشلة" التابع للشرطة غرب مدينة القدس.

ويحمل كل من "قزل إرمق" و"قرغيلي" الجنسية البلجيكية إلى جانب التركية.

المصدر: الأناضول

هاشم الموسوي