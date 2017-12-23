إسرائيل تعتقل 3 أتراك

أعلن متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية أن السلطات اعتقلت ثلاثة سائحين أتراك في القدس بسبب واقعة أعقبت صلاة الجمعة.

ولم يفصح المتحدث عن المزيد بشأن ملابسات الاعتقال، وجاء في وقت شهدت المدينة مواجهات بين قوات الأمن الإسرائيلي ومتظاهرين فلسطينيين يحتجون على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

ولم يصدر أي تعليق عن القنصلية التركية في القدس حتى الآن.

وأظهر تسجيل فيديو صوره أحد المارة ولم يتسن التحقق منه، ما بدا أنه اعتقال الشرطة الإسرائيلية لرجال وفتيان يرتدون الطربوش في البلدة القديمة بالقدس الشرقية.

واحتلت إسرائيل القدس الشرقية عام 1967، ويريد الفلسطينيون أن تكون المنطقة عاصمة دولة لهم في المستقبل.

وعلى الرغم من أن ترامب ترك إمكانية ترسيم حدود القدس للإسرائيليين والفلسطينيين وفقا لاتفاق سلام مستقبلي، إلا أن إعلانه حاد عن نهج السياسة الأمريكية المتبعة منذ عقود حول وضع المدينة.

وكانت تركيا من ضمن الدول التي أبدت معارضتها للخطوة.

المصدر: رويترز

هاشم الموسوي