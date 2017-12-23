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الجيش الإسرائيلي يقمع مسيرة "بابا نويل" في بيت لحم

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يقمع مسيرة
Reuters Ammar Awad
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فرقت قوات الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، مسيرة سلمية خرجت باتجاه المدخل الشمالي لبيت لحم، ارتدى فيها المشاركون زي "بابا نويل" في إشارة لأعياد الميلاد.

وذكرت وكالة "معا" الفلسطينية، أن "المشاركين خرجوا برسالة مفادها أنه من حق الفلسطينيين في مهد المسيح الاحتفال بالأعياد بسلام مثلهم مثل الآخرين في كافة أنحاء العالم".

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وأشارت الوكالة إلى أن "المشاركين نددوا بقرار ترامب اعتباره القدس عاصمة لإسرائيل".

يذكر أن الطوائف المسيحية في فلسطين تحتفل يوم غد بعيد الميلاد، حيث يقام قداس في منتصف الليل في كنيسة القديسة كاترينا الرعوية داخل كنيسة المهد.

المصدر: معا

أحمد باديان

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