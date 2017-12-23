الحريري يقيم حفلا للأيتام بعيد الميلاد في قصر السراي

أقام رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري حفلا للأطفال الأيتام، ظهر اليوم في قصر السراي الحكومي بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة.

وشاركت في الحفل المخصص للأطفال الأيتام جمعيات ومدارس من مختلف المناطق، ووُزعت خلال الحفل هدايا على الأطفال.

ويحتفل مسيحيو الشرق الوسط كباقي المسيحيين في دول العالم، هذه الأيام بميلاد السيد المسيح.

المصدر: وكالات

نادر همامي