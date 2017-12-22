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الحشد الشعبي يتحرك صوب الحدود مع سوريا

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الحشد الشعبي يتحرك صوب الحدود مع سوريا
AFP Stringer
القوات الأمنية العراقية والحشد الشعبي المساند لها - أرشيف
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أفاد مراسلنا في بغداد أن قيادة الحشد الشعبي أعلنت عن إرسال تعزيزات عسكرية إلى الحدود مع سوريا، وذلك بعد الهجوم على نقاط تابعة لحرس الحدود العراقي من قبل عناصر مسلحة.

وأضاف المراسل نقلا عن مصادر مطلعة، أن اللواء 13 في الحشد الشعبي وصل إلى المنطقة وأن القوات الموجودة ردت على مصادر إطلاق الصواريخ على النقاط الحدودية بقذائف الهاون وصواريخ الكاتيوشا.

وكان قائد عمليات الحشد الشعبي لمحور غرب الأنبار قاسم مصلح أعلن في وقت سابق اليوم، أن "تلك المنطقة شهدت وللأيام الثلاثة الماضية هجمات متكررة مع طلب الدعم من القوات الأمنية، لكن دون جدوى".

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وأضاف مصلح: "باشرت قواتنا بالتحرك فورا عقب تلقي الأوامر من قياداتنا العليا، وجرى معالجة مصادر النيران بالكاتيوشا والهاون 120، وكان رد العدو بالأسلحة الساندة رغم ذلك تمكنا من إيقاع ضربات موجعة للعدو".

وكان رئيس مجلس محافظة الأنبار أحمد حميد العلواني أعلن، الأحد الماضي، أن الحدود العراقية السورية أصبحت مؤمنة بالكامل، لافتا إلى وجود تنسيق عال بين الأجهزة الأمنية لبسط الأمن في المحافظة.

المصدر: RT + وكالات

أشرف العزاوي

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