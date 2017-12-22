دمشق: قرار الجمعية العامة حول القدس صفعة مدوية للإدارة الأمريكية

رحبت وزارة الخارجية السورية بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول القدس، مشيرة إلى أن هذا القرار يمثل "صفعة مدوية" من المجتمع الدولي للإدارة الأمريكية.

ونقلت وكالة "سانا" عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية قوله: "ترحب الجمهورية العربية السورية بالقرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة حول القدس والذي مثل صفعة مدوية من المجتمع الدولي لسياسة الإدارة الأميركية وأظهر مدى عزلتها مع الكيان الصهيوني نتيجة نهج العدوان ونزعات الهيمنة والغطرسة التي تحكم سياستهما والتي تؤدي إلى خلق وتأجيج التوترات وحالة عدم الاستقرار التي يعيشها العالم اليوم".

وأشار المصدر إلى أن "وقوف المجتمع الدولي بالأمس مع حقوق الشعب الفلسطيني في القدس أكد محدودية التأثير الأميركي وأن الضمائر الحرة في العالم لا تشترى بالدولار وعصية أمام التهديدات الأمر الذي يجب أن يشكل دافعا للإدارة الأميركية لتصويب سياستها الخاطئة والاضطلاع بمسؤولياتها في حفظ الأمن والسلم الدوليين حتى تصبح دولة تحظى بالاحترام بعد أن اصبحت منبوذة ومعزولة على الساحة الدولية".

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هذا، وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد تبنت أمس الخميس قرارا يدين اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل. وصوتت 128 دولة إلى جانب القرار، فيما عارضته الولايات المتحدة وإسرائيل و7 دول أخرى فقط.

المصدر: سانا

أنطون زوييف