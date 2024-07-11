وقال حيدر إن"حجم الأضرار بلغ حتى الآن 3000 وحدة سكنية مهدمة بشكل كامل وجزئي، 12000 وحدة سكنية تعرضت لأضرار جسيمة، 20000 وحدة أضرار طفيفة،، وإجمالي قيمة الأضرار حتى الآن قدرت بمليار و700 مليون دولار أميركي حتى الآن".

ولفت حيدر في حديث لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إلى أن الأضرار شملت بلدات الناقورة، الظهيرة، بليدا، ميس الجبل، حولا، مركبا، عديسة، كفركلا، الخيام، بنت جبيل، عيترون، مارون الراس، يارون، عيتا الشعب، راميا، وكفرشوبا".

وذكر أن" القطاع الزراعي خسر 17 مليون متر مربع حرقت بالكامل نتيجة القصف الإسرائيلي ومعظمها بالفوسفور الأبيض الذي يمتد تأثيره لسنوات عديدة، والمزارعون لم يستطيعوا جني محاصيلهم ب12 مليون متر مربع من أراضيهم".

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت في بيان "مقتل 466 شخصا وإصابة 1438 لغاية 9 يوليو، جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان".

وتشهد جبهة جنوب لبنان، منذ الثامن من أكتوبر تبادلا للقصف بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، الذي أعلن أن جبهة لبنان، هي "جبهة مساندة" لغزة، كما أعلن حزب الله مرارا أن وقف النار في قطاع غزة سينسحب حكما على جبهة جنوب لبنان.

وقال الأمين العام للحزب حسن نصرالله في هذا الصدد، إن "التوصل الى اتفاق ينهي فورا الهجمات من جنوب لبنان"، وأضاف أن "حماس تفاوض عن نفسها وبالنيابة عن الفصائل الفلسطينية وأيضا بالنيابة عن كل محور المقاومة. وما تقبل به حماس نقبل به جميعا ونرضى به جميعا".

المصدر: سبوتنيك