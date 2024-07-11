وقالت الوزارة في بيان إنه "متابعة للعدوان الاسرائيلي على لبنان، فإن التقرير التراكمي للطوارئ الصحية حتى يوم 9 يوليو 2024، يكشف تسجيل 1438 إصابة، و466 قتيلا".

هذا وبلغ التصعيد بين إسرائيل و"حزب الله" مسافات أعمق على ضفتي الحدود، حيث استهدف الجيش الإسرائيلي بلدات في عمق الجنوب وفي البقاع في شرق لبنان، في حين أعلن "حزب الله" قصف قاعدة تخزين ذخيرة قرب طبريا، التي قال الإعلام الإسرائيلي إنه أعمق قصف حتى الآن، ويناهز الـ60 كيلومترا، فضلا عن قصف قاعدة ميرون للمراقبة الجوية في الجولان السوري المحتل.

ومنذ بداية الحرب، رصد الجيش الإسرائيلي 5450 عملية إطلاق صواريخ باتجاه شمال إسرائيل، بما في ذلك 50 عملية إطلاق في يوم واحد خلال يونيو الماضي.

كما أفاد مركز ألما للأبحاث والتعليم الإسرائيلي بأن الغالبية العظمى من عمليات الإطلاق خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحرب كانت صواريخ مضادة للدبابات باتجاه المناطق الأقرب إلى الحدود.

أما في شهر مارس، فزاد استخدام "حزب الله" للطائرات المسيرة بشكل مطرد.

ويوم الأحد، وصلت إلى تل أبيب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت، تمهيدا لجلسة المشاورات المقرر أن يعقدها مجلس الأمن حول تنفيذ القرار 1701 قبل نهاية الشهر الحالي.

وقالت الأمم المتحدة في بيان، "من المتوقع أن تركز مناقشاتها مع المسؤولين الإسرائيليين على الحاجة لاستعادة الهدوء، وإفساح المجال لحل دبلوماسي يمكن من خلاله للمدنيين النازحين من الجانبين العودة إلى ديارهم، بالإضافة إلى معالجة البنود العالقة في القرار 1701".

وقالت إنه "منذ تولي السيدة هينيس-بلاسخارت منصبها الشهر الماضي، تواصلت بشكل مكثف مع القيادات اللبنانية والأطراف المعنية لبحث سبل وقف التصعيد عبر الخط الأزرق".

المصدر: RT