هاجم "حزب الله" مرصد التزلج الشرقي، الواقع في الجولان السوري المحتل مستخدما أسراب متتالية من المسيرات الانقضاضية، مما أدى إلى إصابة قببه وتجهيزاته التجسسية والاستخبارية ‏ومنظوماته الفنية وتدمير الأجهزة المستهدفة واندلاع النيران فيها.

‼️🚨 حزب الله اللبناني : هاجمنا بمسيرات مركزا للاستطلاع الفني والإلكتروني في جبل حرمون بالجولان السوري المحتل pic.twitter.com/l1L2RV39On — موسكو | 🇷🇺 MOSCOW NEWS (@M0SC0W0) July 7, 2024

وبحسب مصادر في "حزب الله" فإن المركز يستهدف لأول مرة منذ حرب أكتوبر 1973، وأكبر عملية للقوات الجوية بالحزب منذ 8 أكتوبر، مبينة أن مركز الاستطلاع الفني في جبل حرمون يوازي من حيث الأهمية قاعدة ميرون الإسرائيلية.

معلومات عن المركز:

‏أعلى هدف يتعرض للإستهداف منذ بداية معركة طوفان الأقصى في جبهة لبنان والذي يبلغ ارتفاعه 2230 مترا.

يقع في أعلى قمم جبل الشيخ في الجولان المحتل.

يغطي ويرصد الإتجاه الشرقي من سوريا إلى العراق والأردن وتبوك حتى الحدود الإيرانية.

يضم تجهيزات الكترونية وتجسسية واستخباراتية ومنظومات فنية هي الأكثر تطورا.

يعتبر مرصد جبل الشيخ ذو أهمية استراتيجية لعدة أسباب منها:

جمع معلومات الإنذار المبكر، جمع المعلومات الاستخبارية في توقيتها الفعلي، شن حرب إلكترونية ضد هجوم بري أو جوي وتحديد مواقع المدفعية في سهل دمشق، بجانب استخدام سلسلة جبال الشيخ ومنحدراته الغربية للقيام بحركة التفاف استراتيجية باتجاه سوريا، وشن عمليات في سوريا ولبنان والتحكم في مصادر المياه الرئيسية في إسرائيل.

المصدر: RT