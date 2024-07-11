وقال "حزب الله" في بيانات منفصلة: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردا على القصف ‌‏المدفعي والغارات الجوية التي تطال أهلنا وقرانا الصامدة، شن مجاهدو المقاومة الإسلامية:

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هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على المقر المستحدث لقيادة ‌‏كتيبة المدفعية التابعة للفرقة 146 جنوب كابري، مستهدفين أماكن القيادة وتموضع أطقم ‏وضباط ‏إدارة النيران ومرابض المدفعية وأصابوهم بشكل مباشر وأوقعوهم بين قتيل وجريح.‏ ‏ استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:21 التجهيزات الفنية ‏المستحدثة في موقع المالكية بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة. عند الساعة 11:55 تجمعا لجنود العدو ‏الإسرائيلي في محيط موقع حانيتا بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في بيان "تحديد عدة طائرات بدون طيار تعبر من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية وسقطت في منطقة الجليل الغربي، وفي منطقة الجليل الأعلى، وتم اعتراضها بنجاح بواسطة منظومة الدفاع الجوي".

المصدر: RT