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    تاريخ النشر: 11.07.2024 | 09:02 GMT

    مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 2 بجروح بانفجار مسيرة انطلقت من لبنان في منطقة كابري بالجليل الغربي (صور)

    أفادت وسائل إعلامية إسرائيلية بأن جنديا قتل وأصيب 2 بجروح بليغة نتيجة انفجار طائرة مسيرة انطلقت من لبنان في منطقة كابري بالجليل الغربي

    مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 2 بجروح بانفجار مسيرة انطلقت من لبنان في منطقة كابري بالجليل الغربي (صور)

    وحسب الأنباء فقط أطلقت طائرات مسيرة انقضاضية من جنوب لبنان استهدفت أحد المواقع الاسرائيلية في منطقة كابري بالجليل الغربي، وعلى الأثر دوت صافرات الإنذار في عدة مواقع في الجليل شمال إسرائيل.

    وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "بعد إطلاق صفارات الإنذار في منطقة الجليل الغربي في الساعة الماضية، تم تحديد عدة طائرات بدون طيار تعبر من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية وسقطت في منطقة الجليل الغربي".

    وأضاف: "بعد إطلاق صفارات الإنذار في الساعة 10:41 في منطقة الجليل الأعلى، تم تحديد عدد من الأهداف الجوية المشبوهة من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية وتم اعتراضها بنجاح بواسطة منظومة الدفاع الجوي".

    وفي السياق، استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي بقذائف الفوسفور أطراف بلدة ميس الجبل جنوب لبنان، كما استهدف القصف المدفعي أطراف بلدات عيترون وحولا ومنطقة وادي السلوقي جنوب لبنان.

    مشاهد لإندلاع النيران في أطراف بلدة الهبارية والتي امتدت لتطال أحراج الصنوبر في بلدات راشيا والفرديس وكفرشوبا جنوب لبنان.

    المصدر: RT

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