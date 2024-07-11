وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن "طائرة تابعة لسلاح الجو هاجمت خلال الليلة الماضية، في منطقة عيتا الشعب شاحنة كانت تحمل منصة صواريخ تم استخدامها لإطلاق القذائف على منطقة شتولا أمس".

كما هاجمت مقاتلات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي عددا من المواقع العسكرية في رب الثلاثين والعديسة.

وهاجمت القوات الإسرائيلية نقطة استطلاع تابعة لحزب الله في منطقة رامية، بالإضافة إلى بنية تحتية عسكرية يستخدمها في منطقة الخيام.

ولفت البيان إلى أن "قوات الجيش الإسرائيلي قصفت بالمدفعية مناطق إضافية في جنوب لبنان لإزالة التهديد".

من جهة أخرى، أفاد مراسلنا بأن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف فجر اليوم الخميس أطراف بلدات: الناقورة، جبل اللبونة، علما الشعب، طيرحرفا، الضهيرة وعيتا الشعب.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس في بيان أن "جندية إسرائيلية أصيبت بجروح طفيفة نتيجة انفجار طائرة بدون طيار في هضبة الجولان"، مبينا أنه "تم إطلاق ثلاث طائرات مسيرة من لبنان في الهجوم، وسقطت بالقرب من مفترق بيت هميش في شمال إسرائيل".

وأعلن أنه يحقق في سبب عدم انطلاق صفارات الإنذار ولماذا فشل في اعتراض الطائرات بدون طيار.

المصدر: RT