وقال الجيش في بيان إن "جندية إسرائيلية أصيبت بجروح طفيفة نتيجة انفجار طائرة بدون طيار في هضبة الجولان الليلة الماضية"، مبينا أنه "تم إطلاق ثلاث طائرات مسيرة من لبنان في الهجوم، وسقطت بالقرب من مفترق بيت هميش في شمال إسرائيل".

وأعلن أنه يحقق في سبب عدم انطلاق صفارات الإنذار ولماذا فشل في اعتراض الطائرات بدون طيار.

وكان "حزب الله" قد أصدر بيانا حول هذه العملية جاء فيه: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردا على ‏الإعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في الصبورة على طريق دمشق- بيروت، شن مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية اليوم الأربعاء، هجوما جويا بسرب من المسيّرات الانقضاضية على ‏مقر فوج المدفعية التابع للفرقة 210 في ثكنة يردن مستهدفة أماكن تموضع واستقرار ضبّاطه ‏وجنوده، وأصابتها بشكل مباشر، وأوقعتهم بين قتيل وجريح".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"