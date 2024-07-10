وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له: "في وقت سابق من اليوم (الأربعاء)، عبرت حوالي ثلاث طائرات بدون طيار من لبنان إلى شمال إسرائيل وسقطت في منطقة بيت هميش..الحادث قيد المراجعة".

وأضاف البيان: "أصيبت جندية إسرائيلية بجروح طفيفة نتيجة الهجوم، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج. وقد تم إخطار عائلتها".

وكان "حزب الله" قد أصدر بيانا حول هذه العملية جاء فيه: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردا على ‏الإعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في الصبورة على طريق دمشق- بيروت، شن مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية اليوم الأربعاء، هجوما جويا بسرب من المسيّرات الانقضاضية على ‏مقر فوج المدفعية التابع للفرقة 210 في ثكنة يردن مستهدفة أماكن تموضع واستقرار ضبّاطه ‏وجنوده، وأصابتها بشكل مباشر، وأوقعتهم بين قتيل وجريح".

وأمس الثلاثاء، أعلن "حزب الله" اللبناني مقتل القيادي في صفوفه أبو الفضل قرنبش باستهداف مسيرة إسرائيلية سيارته على طريق دمشق بيروت الدولي بمنطقة جديدة يابوس في ريف دمشق.‏

كما أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي في ذات اليوم، بمقتل شخصين جراء إصابة مركبة بصاروخ في الجولان، عقب استهدافه من "حزب الله" بعشرات صواريخ الكاتيوشا، ردا على الاغتيال.

وياسر نمر قرنبش، كان يعمل سابقا ضمن وحدة الحماية الأمنية الخاصة بالأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله.

المصدر: RT