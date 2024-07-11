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    مال وأعمال
    تاريخ النشر: 11.07.2024 | 10:49 GMT

    ميقاتي يشكر السوداني على استجابته بملف فيول الكهرباء

    شكر رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، الخميس، نظيره العراقي لاستجابته لطلب تزويد لبنان بكمية من الفيول المستخدم في تشغيل محطات الطاقة الكهربائية بالبلاد.

    ميقاتي يشكر السوداني على استجابته بملف فيول الكهرباء
    Globallookpress

    وقال ميقاتي "أشكر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الذي لم يتردد نتيجة اتصالي معه أمس، في أن يوعز باستمرار تزويد لبنان بالفيول العراقي"، معتبرا أن "هذه وقفة أخرى تجاه لبنان".

    وكشف ميقاتي أنه اتفق مع السوداني على لقاء قريب في بغداد بعد انتهاء مراسم عاشوراء، لمتابعة هذا الملف، وللعمل من أجل المزيد من التعاون.

    وقال ميقاتي: "شكرا للعراق ولكل الدول الشقيقة والصديقة التي تدعم لبنان في هذه المرحلة الصعبة".

    يأتي ذلك، عقب تحذير وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية وليد فياض من أنه إذا لم تعالج مشكلة تمويل شحنات الفيول العراقي سريعا، فسيدخل ​لبنان​ في "عتمة شاملة".

    وكانت الحكومتان العراقية واللبنانية أبرمتا منذ 3 سنوات، اتفاقا لتزويد لبنان بالوقود لإنتاج الكهرباء ليرفع من ساعات التغذية، التي انخفضت بصورة كبيرة إثر أكبر أزمة مالية واقتصادية اندلعت في البلاد في أكتوبر 2019.

    لكن مصرف لبنان عجز خلال الأشهر الماضية عن دفع ثمن شحنات الوقود العراقي لعدم صدور قانون من البرلمان يجيز له ذلك، ما دفع بالشركة الخاصة لتسويق النفط العراقي إلى وقف تفريغ بواخر الوقود قبل أن تقبض أموالها.

    وقالت مصادر إعلامية لبنانية إن "الحديث عن أن مصرف لبنان يرفض دفع ثمن شحنات الفيول العراقي غير دقيق، إذ أنه لدى وزارة الطاقة حسابا مصرفيا يمكنها التصرف به بحرية لدفع ثمن شحنات الوقود، لكنها، وجريا على عادة السنوات الماضية، تريد الإنفاق بحجم أكبر مما هو متوفر لديها، وهو ما يرفضه حاكم المصرف بالإنابة مطالبا بأن يكون أي إجراء بهذا الصدد عبر قانون صادر من مجلس النواب".

    المصدر: RT

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