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    تاريخ النشر: 10.07.2024 | 09:54 GMT

    وزير الطاقة اللبناني يحذر من "عتمة شاملة بعد 3 أيام"

    حذر وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية وليد فياض من أنه إذا لم تعالج مشكلة تمويل شحنات الفيول العراقي سريعا، فسيدخل ​لبنان​ في "عتمة شاملة بعد 3 أيام".

    وزير الطاقة اللبناني يحذر من "عتمة شاملة بعد 3 أيام"
    Gettyimages.ru

    وقال فياض بحسب ما نقلت عنه صحيفة "الأخبار" إن "المشكلة معروفة للجميع: علينا أن ندفع ثمن الفيول، وأي رهان على أن العراق سيعفي لبنان من هذا الثمن ليس في محله".

    وأفاد بأنه "من أصل 6 معامل حرارية، فإن معمل الزهراني وحده ينتج ​الكهرباء​ بقدرة لا تتجاوز 200 ميغاواط، من أصل قدرة إجمالية تبلغ 465 ميغاواط. والسبب هو الاقتصاد في كمية الفيول المتبقية، حتى لا يحرق أكثر من 3 آلاف طن يوميا"، لافتا إلى أن "هذه الطاقة المنتجة يوجه قسم منها لتشغيل المرافق الأساسية مثل مطار بيروت والمرفأ، ومضخات المياه الرئيسية".

    وحذر فياض من أن "هذا الوضع قد يصبح أسوأ في الأيام المقبلة، والسبب أنه للشهر الخامس على التوالي لم يحول مصرف لبنان ثمن شحنات الفيول إلى حساب الحكومة العراقية لديه، وهو ما دفع شركة تسويق النفط العراقية SOMO إلى إيقاف تفريغ بواخر الفيول. وبذلك، يصبح لبنان مكشوفا ماليا أمام العراق، إذ أن الأموال المستحقة لم تحول للسنة الثانية على التوالي".

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