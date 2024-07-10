وظهر عبيات البالغ من العمر 37 عاما، أمس الثلاثاء، بجسد هزيل جدا وكان يتحرك بصعوبة بسبب إصابته في رجله، حيث تعرض لتعذيب شديد داخل السجن خلال فترة اعتقاله.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة عبيات، وهو ملاكم من بيت لحم ومتزوج ولديه 5 أطفال، قبل عملية اعتقاله وبعد خروجه، لتأكيد الفرق الشاسع بين الحالتين، وحجم التعذيب الذي تعرض له.

وأمضى عبيات 9 أشهر في الاعتقال الإداري، وقد أُفرج عنه من سجن النقب وهو في حالة صحية سيئة، رغم أنه لم يكن يعاني أية مشاكل صحية قبل اعتقاله.

وقال الأسير في تصريحات صحفية إن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير داس على جسده في 4 ديسمبر الماضي خلال وجوده في السجن.

وأضاف أنه تعرض للضرب المبرح أثناء اعتقاله أواخر أكتوبر الماضي، فيما قال نادي الأسير إنه تعرض لأكثر من محاولة قتل خلال اعتقاله.

وحمل النادي المسؤولية الكاملة عن الوضع الذي خرج به الأسير المحرر، وجدد مطالبته للمؤسسات الحقوقية الدولية بتحمل مسؤولياتها اللازمة أمام حرب الإبادة المستمرة، والجرائم بحق الأسرى والمعتقلين كأحد أوجه هذه الإبادة.

المصدر: RT