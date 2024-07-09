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    تاريخ النشر: 09.07.2024 | 14:40 GMT

    مراسلتنا: إسرائيل تفرج عن أسيرين من الضفة الغربية (صور+فيديو)

    أفادت مراسلتنا بأن الجيش الإسرائيلي أفرج اليوم الثلاثاء عن أسيرين من الضفة الغربية.

    مراسلتنا: إسرائيل تفرج عن أسيرين من الضفة الغربية (صور+فيديو)
    Globallookpress

    وقالت مراسلتنا تم الإفراج عن الصحفي معاذ عمارنة المعتقل لدى الجيش الإسرائيلي منذ قرابة تسعة أشهر، وعمارنة كان قد فقد عينه برصاصة جندي إسرائيلي عام 2019. 

    وفي وقت سابق ذكر نادي الأسير الفلسطيني أن الصحفي الفلسطيني معاذ عمارنة "يعاني ظروف اعتقال صعبة ويتعرض للتعذيب والتنكيل".

    وأضاف النادي في بيان أن "عمارنة من مدينة بيت لحم يواجه ظروفا صحية صعبة في سجن "مجدو" الإسرائيلي جراء الإجراءات الانتقامية الممنهجة وعمليات التعذيب التي فرضها الاحتلال على الأسرى والمعتقلين بشكل مضاعف وغير مسبوق بعد السابع من أكتوبر".

    مراسلتنا: إسرائيل تفرج عن أسيرين من الضفة الغربية (صور+فيديو)
    مراسلتنا: إسرائيل تفرج عن أسيرين من الضفة الغربية (صور+فيديو)

    وتم الإفراج أيضا عن الأسير الفلسطيني معتز عبيات وهو من مدينة بيت لحم بالضفة الغربية ومعتقل لدى الجيش الإسرائيلي من 26 أكتوبر الماضي.

    وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن الأسير معتز عبيات كان معتقلا في سجن "عوفر" الإسرائيلي.

    وأظهر فيديو حالة عبيات وهو في وضع صحي حرج للغاية.

    مراسلتنا: إسرائيل تفرج عن أسيرين من الضفة الغربية (صور+فيديو)
    الأسير معتز عبيات

    المصدر: RT

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