وفي مقطع مصور تداولته مواقع التواصل الاجتماعي وثق اللحظات الأولى التي تلت إفراج الجيش الإسرائيلي عن الصحفي أمس الثلاثاء. حيث رفض عمارنة مصافحة أو معانقة أهله وكل المتواجدين لحظة استقباله قائلا: "مارح أقدر سلم على حدا مامنعرف شو المرض اللي معنا.. معنا حساسية".

لحظة الإفراج عن الصحفي معاذ عمارنة بعد 9 شهور من الاعتقال في سجون الاحتلال pic.twitter.com/PK0jifnk96 — قناة فلسطين اليوم (@Paltodaytv) July 9, 2024

وقال أسيد عمارنة ابن عم الصحفي معاذ في تصريح صحفي إن "معاذ بحالة صحية متردية ونقل على المستشفى بعد الإفراج عن لإجراء فحوصات طبية".

وأوضح "طلب معاذ عدم معانقته ونقله لإجراء فحوصات طبية لوجد شكوك لديه بإصابته بعدة أمراض منها جلدية جراء ظروف الاعتقال في السجون الإسرائيلية".

"نفسي أحضنكم كلكم"

اللحظات الأولى للإفراج عن الصحفي معاذ عمارنة بعد 9 شهور من الاعتقال في سجون الاحتلال، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للتعرف على حالته الصحية 🥺ربي يشفيه ويعافيه #الصحافة_ليست_جريمة pic.twitter.com/nfrzOGO8pG — سماح 𓂆 (@smah0005) July 9, 2024

وذكرت مراسلتنا أمس أن الجيش الإسرائيلي أفرج عن أسيرين من الضفة الغربية هما معتز عبيات والصحفي معاذ عمارنة المعتقل منذ قرابة تسعة أشهر، وعمارنة كان قد فقد عينه برصاصة جندي إسرائيلي عام 2019.

وفي وقت سابق ذكر نادي "الأسير" الفلسطيني أن الصحفي الفلسطيني معاذ عمارنة من مدينة بيت لحم بالضفة الغربية "يعاني ظروف اعتقال صعبة ويتعرض للتعذيب والتنكيل".

أما الأسير المفرج عنه معتز عبيات فهو من مدينة بيت لحم بالضفة الغربية وكان معتقل لدى الجيش الإسرائيلي من 26 أكتوبر الماضي.

المصدر: RT