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    تاريخ النشر: 08.07.2024 | 19:55 GMT

    مصر.. رئيس الوزراء يكشف الموعد المتوقع لشعور المواطن المصري بتحسن الأوضاع الاقتصادية في البلاد

    كشف رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الموعد المتوقع لشعور المواطن المصري بتحسن الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

    مصر.. رئيس الوزراء يكشف الموعد المتوقع لشعور المواطن المصري بتحسن الأوضاع الاقتصادية في البلاد
    AFP

    فخلال لقاء خاص مع قناة "إكسترا نيوز"، أوضح مصطفى مدبولي أن "الحكومة تركز على تحقيق مجموعة مستهدفات وأكبر وفر من السلع"، مضيفا: "كلما توفرت السلع كلما تحدث منافسة داخليًا فالأسعار تهدأ، طالما العرض أقل من الطلب ستحدث زيادة في الأسعار».

    وتابع مدبولي: "عيننا مع البنك المركزي والمجموعة الاقتصادية على كيفية خفض التضخم، هذا شيء مهم الفترة المقبلة، آخر شهرين المعدلات بدأت في الانخفاض، لكن علينا الانتباه أنه ما زال أمامنا فترة زمنية لكي نستطيع التعافي".

    وأشار رئيس الحكومة إلى موعد شعور المواطن المصري بتحسن الأوضاع الاقتصادية، بالقول: "مر علينا عامان شديدا الصعوبة، حدث بهما تداعيات اقتصادية شديدة للغاية، ولكي نستطيع الخروج منها والقول بأننا تعافينا تماما وعدنا إلى وضع الانطلاق أمامنا العام المالي 2024-2025"، مردفا: "مع إطار الحوكمة وترشيد الإنفاق وتشجيع القطاع الخاص وضبط الأسواق، نستطيع أن نقول أننا مع نهاية 2024-2025 تعافينا كليا من التداعيات، أخذا في الاعتبار حل موضوع الطاقة والتحديات الموجودة".

    المصدر: "المصري اليوم"

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