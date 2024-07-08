إقرأ المزيد فيديو مرعب في مصر.. إطلاق نار بسكن موظفي العاصمة الإدارية لإحباط محاولة سرقة

وقالت الداخلية في بيانها، إنه في إطار ما تبلغ لغرفة النجدة بمديرية أمن القاهرة من محاولة سرقة بعض الأشخاص أسلاكا كهربائية من أحد العقارات بزهراء العاصمة بدائرة قسم شرطة بدر، وبالانتقال والفحص تبين أن الواقعة هي بعقار تحت الإنشاء وأن الخفراء بالمنطقة المشار إليها اعترضوا مرتكبي الواقعة حيث فروا هاربين مستقلين إحدى السيارات.

وأوضحت أنه أمكن تحديد السيارة وجار تكثيف الجهود لضبط مرتكبي الواقعة.

وهاجم اللصوص العاصمة الإدارية الجديدة محاولين اقتحام مساكن الموظفين وسرقتهم ليلا، إذ تم التصدي لهم وملاحقتهم، مما دفع اللصوص لإطلاق أعيرة نارية للهروب منهم.

والتقط قاطنو المنطقة، مقاطع مصورة تظهر محاولات اللصوص التسلق للسرقة وملاحقتهم من قبل الموظفين والأهالي ما دفعهم للهروب ولم يتمكنوا من اللحاق بهم.

المصدر: RT