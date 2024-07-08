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    مجتمع
    تاريخ النشر: 08.07.2024 | 12:18 GMT

    فيديو مرعب في مصر.. إطلاق نار بسكن موظفي العاصمة الإدارية لإحباط محاولة سرقة

    شهد تجمع سكني لموظفي العاصمة الإدارية الجديدة في العاصمة المصرية القاهرة، والكائن بمدينة بدر حادث إطلاق للنار.

    فيديو مرعب في مصر.. إطلاق نار بسكن موظفي العاصمة الإدارية لإحباط محاولة سرقة

    ووفق مقطع فيديو، نشره موقع "القاهرة 24" المحلي، على منصة إكس، فإن مجموعة من اللصوص يستقلون سيارة ملاكي كانوا يحاولون سرقة أحد عقارات المدينة.

    وأظهر الفيديو تصدّي السكان للصوص، الذين أطلقوا أعيرة نارية، بينما يفرّون من موقع الحادث.

    وقال أحد السكان في مقطع الفيديو إن اللصوص كانوا يستقلون سيارة بيضاء وقدموا من طريق الروبيكي، مطالباً السلطات الأمنية بسرعة القبض عليهم.

    المصدر: القاهرة 24

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