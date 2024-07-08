ضرب نار وكر وفر.. التصدي لمحاولات سرقة في سكن موظفي العاصمة pic.twitter.com/f3DqcvwNoo — Cairo 24 - القاهرة 24 (@cairo24_) July 8, 2024

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ووفق مقطع فيديو، نشره موقع "القاهرة 24" المحلي، على منصة إكس، فإن مجموعة من اللصوص يستقلون سيارة ملاكي كانوا يحاولون سرقة أحد عقارات المدينة.

وأظهر الفيديو تصدّي السكان للصوص، الذين أطلقوا أعيرة نارية، بينما يفرّون من موقع الحادث.

وقال أحد السكان في مقطع الفيديو إن اللصوص كانوا يستقلون سيارة بيضاء وقدموا من طريق الروبيكي، مطالباً السلطات الأمنية بسرعة القبض عليهم.

المصدر: القاهرة 24