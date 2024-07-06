ونشر الإعلام العسكري في "المجاهدين"، مقطع فيديو يظهر "مشاهد من أبرز عمليات القنص التي نفذتها كتائب "المجاهدين" ضد جنود العدو الصهيوني في محاور التقدم في قطاع غزة".

وأبانت اللقطات عددا من الجنود الإسرائيليين في مواقع مختلفة، وعملية قنصهم، حينما عرضت كتائب "المجاهدين" مشاهد في الفيديو أكدت أنها تظهر "الجنود يتساقطون بعد قنصهم"، و"صورة أحد الجنود الذين تم قنصهم صريعا"، و"صورة جندي آخر تم قتله".

المصدر: RT