مباشر

الطلبات الأخيرة

    أخبار العالم العربي
    تاريخ النشر: 06.07.2024 | 17:07 GMT

    "الجنود يتساقطون بعد قنصهم".. "المجاهدين" تعرض مشاهد من أبرز عمليات قنصها لجنود إسرائيليين (فيديو)

    عرضت كتائب "المجاهدين"، الجناح العسكري لحركة "المجاهدين الفلسطينيين"، مشاهد من أبرز عمليات القنص التي نفذتها ضد جنود الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

    ونشر الإعلام العسكري في "المجاهدين"، مقطع فيديو يظهر "مشاهد من أبرز عمليات القنص التي نفذتها كتائب "المجاهدين" ضد جنود العدو الصهيوني في محاور التقدم في قطاع غزة".

    وأبانت اللقطات عددا من الجنود الإسرائيليين في مواقع مختلفة، وعملية قنصهم، حينما عرضت كتائب "المجاهدين" مشاهد في الفيديو أكدت أنها تظهر "الجنود يتساقطون بعد قنصهم"، و"صورة أحد الجنود الذين تم قنصهم صريعا"، و"صورة جندي آخر تم قتله".

    المصدر: RT 

    التعليقات

    أخبار العالم

    بايدن: لن أنسحب من الحملة الانتخابية إلا إذا نزل الله من السماء وأبلغني بعكس ذلك

    أخبار العالم

    الصورة العامة لستارمر تخفي "حقيقته".. ملحد وزوجته "يهودية" ويتخلى عن وعوده ببساطة

    أخبار العالم العربي

    عمرو موسى: هناك خطة إسرائيلية للاستيلاء على كل أراضي فلسطين وسياسة تل أبيب عنصرية ولن نقبل بها

    أخبار العالم

    مدير الاستخبارات الأمريكية يتوجه إلى قطر للمشاركة في المفاوضات بشأن غزة

    أخبار العالم

    أوربان يعلن عن إنجاز المهمة في زيارته لموسكو: حققت هدفي بفتح قنوات اتصال مباشر وبدء الحوار مع بوتين

    أخبار العالم

    السفير الأمريكي لدى اليابان يعرب عن أسفه لجريمتي اغتصاب ارتكبها جنديان أمريكيان في اوكيناوا

    أخبار العالم العربي

    "حزب الله" يعلن شن هجوم بالمسيرات على مربض مدفعية إسرائيلي