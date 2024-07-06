"الجنود يتساقطون بعد قنصهم".. "المجاهدين" تعرض مشاهد من أبرز عمليات قنصها لجنود إسرائيليين (فيديو)
عرضت كتائب "المجاهدين"، الجناح العسكري لحركة "المجاهدين الفلسطينيين"، مشاهد من أبرز عمليات القنص التي نفذتها ضد جنود الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
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ونشر الإعلام العسكري في "المجاهدين"، مقطع فيديو يظهر "مشاهد من أبرز عمليات القنص التي نفذتها كتائب "المجاهدين" ضد جنود العدو الصهيوني في محاور التقدم في قطاع غزة".
وأبانت اللقطات عددا من الجنود الإسرائيليين في مواقع مختلفة، وعملية قنصهم، حينما عرضت كتائب "المجاهدين" مشاهد في الفيديو أكدت أنها تظهر "الجنود يتساقطون بعد قنصهم"، و"صورة أحد الجنود الذين تم قنصهم صريعا"، و"صورة جندي آخر تم قتله".
المصدر: RT
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