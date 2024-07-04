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    تاريخ النشر: 04.07.2024 | 23:03 GMT

    السعودية تمنح الجنسية لعدد من العلماء والباحثين والمبتكرين

    وافق العاهل السعودي االملك سلمان بن عبدالعزيز، على منح الجنسية السعودية لعدد من أصحاب الكفاءات المتميزة والخبرات والتخصصات النادرة في مجالات مختلفة.

    السعودية تمنح الجنسية لعدد من العلماء والباحثين والمبتكرين
    Sputnik

    وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه تمت الموافقة على منح الجنسية السعودية لعدد من العلماء والأطباء والباحثين والمبتكرين ورواد الأعمال والمتميزين من أصحاب الكفاءات والخبرات والتخصصات النادرة، وذلك في ضوء الأمر الملكي القاضي بمنح الجنسية السعودية للكفاءات الشرعية والطبية والعلمية والثقافية والرياضية والتقنية بما يعود بالنفع على الوطن في المجالات المختلفة.

    وأضافت أن هذا الإجراء جاء "تماشيا مع رؤية 2030 الهادفة إلى تعزيز البيئة الجاذبة التي يمكن من خلالها استثمار الكفاءات البشرية واستقطاب المميزين والمبدعين".

    كما أشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي "امتدادا لاهتمام المملكة باستقطاب أبرز الكفاءات وأصحاب التخصصات النادرة ممن تشكل مجالاتهم إضافة نوعية لجهود التنمية الاقتصادية والصحية والثقافية والرياضية والابتكار في المملكة، حيث سبق أن صدرت موافقة المقام السامي الكريم على منح الجنسية السعودية لعدد من المتميزين في هذه المجالات".

    المصدر: واس

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